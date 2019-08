Test-Aankoop waarschuwt voor AliExpress

“Wees voorzichtig met Chinese webwinkels”, zegt Test-Aankoop. Sites als Wish, AliExpress, Banggood of MiniInTheBox komen op de proppen met zeer aanlokkelijke deals, maar achteraf zijn klanten vaak ontevreden, volgens de consumentenorganisatie. Vaak blijkt de koopwaar van slechte kwaliteit, is ze onveilig, of gaat het over namaak.

Test-Aankoop voerde enquêtes uit bij klanten van zulke Chinese webshops, en daarin kwamen heel wat problemen naar boven. Naast klachten over de kwaliteit, gaven heel wat mensen aan dat hun bestelde producten zelfs nooit aankwamen op hun bestemming.

En als je product namaak blijkt, kan dat je duur komen te staan. Wie toch iets wil kopen, bestelt beter voor minder dan 22 euro, dan vermijd je extra invoerkosten. En betaal met visa of mastercard, dan ben je beter beschermd.