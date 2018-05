Test Aankoop: "Pas op met speelslijm"

Test Aankoop waarschuwt voor speelslijm, het blubberige en kleverige goedje dat momenteel een hype is bij veel kinderen. In sommige types zitten chemische substanties die in geval van gebruik in grote hoeveelheden giftig blijken te zijn. Het dossier is intussen doorgespeeld naar de FOD Economie, die bevoegd is voor alles wat met de veiligheid van speelgoed te maken heeft.

De consumentenorganisatie trekt aan de alarmbel nadat de Spaanse zusterorganisatie vijf types speelgoedslijm testte. Eén product, Sbabam Macarons Melmito Slime, flirtte met de aanvaardbare grens van de toegelaten hoeveelheid boorzuur en derivaten.

Elastisch

Dat zijn substanties die het slijm elastisch moeten maken en die door de EU worden beschouwd als "wellicht giftig" voor de mens. Twee andere producten, Fluffy Slime en Barrel Oslime Caution die ook in België verkrijgbaar zijn via websites zoals Amazon, overschreden die grens respectievelijk vier tot veertien keer.

Ongerust over de resultaten van de Spaanse collega's, heeft Test Aankoop de FOD Volksgezondheid aangeschreven met de vraag na te gaan of er ook andere producten, die op de Belgische markt te vinden zijn, een risico inhouden voor de consumenten. De FOD Volksgezondheid heeft het dossier op zijn beurt doorgespeeld aan de FOD Economie, want die is bevoegd voor alles wat met de veiligheid van speelgoed te maken heeft. "We gaan de zaak zeker van dichtbij opvolgen en bekijken", aldus Johan Verbelen, adjunct-woordvoerder van de FOD Economie.

Frankrijk

Ook het Franse agentschap voor gezondheidsbescherming heeft al gewaarschuwd voor speelgoedslijm. Daar ging het om recepten voor het zelf maken van slijm die op het internet terug te vinden zijn en waarbij gebruik wordt gemaakt van substanties die niet bestemd zijn om langdurig aan de huid te worden blootgesteld.

Onze zuiderburen wezen in het bijzonder op het gevaar van vloeibare lijm. Die bevat bewaarmiddelen waarbij substanties vrijkomen die tot allergische reacties van de huid kunnen leiden en oplosmiddelen die leiden tot irritaties van luchtwegen en ogen of zelfs giftig kunnen zijn voor het centrale zenuwstelsel.