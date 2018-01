Test Aankoop hekelt beveiliging babyfoons

Consumentenorganisatie Test Aankoop trekt aan de alarmbel over de beveiliging van babyfoons die met het internet verbonden zijn. Uit hun laatste test blijkt namelijk dat de meeste videobabyfoons gemakkelijk gehackt kunnen worden. Bovendien geven ze zelden een duidelijk signaal als er een probleem is met de verbinding.

Momenteel zijn er babyfoons op de markt die je met het internet kan verbinden. Een graag geziene optie voor veel ouders, want op die manier kunnen ze hun baby zien en horen via hun smartphone of tablet.

Alleen laat die internetbeveiliging te vaak te wensen over, zegt Test Aankoop. “Slecht beveiligde babyfoons kunnen gehackt worden door vreemden die dan je baby te zien krijgen. Daarnaast is het mogelijk de camera te draaien en een andere kijkhoek te verkrijgen.”

Volgens de consumentenorganisatie is het risico op hacking waarschijnlijk niet zo groot. “Maar dat mag geen reden zijn voor fabrikanten om zo weinig oog te hebben voor de bescherming van je privacy.”

Niet altijd een signaal

Nog een probleem volgens Test Aankoop: de meeste videobabyfoons geven ook geen duidelijk signaal wanneer er een probleem is met de verbinding. Ouders worden daardoor onvoldoende gewaarschuwd dat ze op dat moment geen beelden of geluid meer ontvangen, klinkt het.

Van de negen babyfoons die de consumentenorganisatie getest heeft, worden er omwille van die redenen zeven afgeraden:

Beurer BY88

Motorola MBP845 Connect

Motorola MBP85 Connect

iBaby M6S

NUK Smart Control Multi 310

Tattou Vio 1631

Foscam FosBaby P1

Test Aankoop kaartte het probleem naar eigen zeggen al verschillende keren aan bij de autoriteiten. “Waarop wacht onze overheid om de Belgische consument te beschermen?”, klinkt het.