Test Aankoop eist €200 per bedrogen Facebookgebruiker

Test Aankoop en Facebook staan tegenover mekaar in de rechtbank in Brussel. Test Aankoop heeft 34.000 Facebookgebruikers samengebracht die 200 euro schadevergoeding eisen. Dat doen ze omdat Facebook hun gegevens heeft verzameld en gebruikt, zonder hun medeweten of toestemming.

De bal ging aan het rollen in maart dit jaar. Toen viel het Britse gerecht binnen bij Cambridge Analytica, een Brits-Amerikaanse bedrijf dat privégegevens verzamelt. Ze deden dat via Facebook, zonder medeweten van de gebruikers en zonder hun toestemming. Met al die gegevens heeft het bedrijf onder andere de Amerikaanse verkiezingen helpen manipuleren.

Test Aankoop heeft maar liefst 34.000 Facebookgebruikers in ons land kunnen motiveren om samen een schadevergoeding van Facebook te eisen. Volgens Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, heeft de socialenetwerksite de afgelopen vier jaar de privacy van maar liefst 50 miljoen facebookgebruikers gebruikt zonder hun medeweten. Ook in Spanje, Italië en Portugal hebben consumentenorganisaties Facebook in gebreke gesteld.

200 euro per persoon

“Wij zouden natuurlijk graag gaan naar een compensatie voor alle mensen wiens gegevens misbruikt zijn”, zegt November nog. Hij spreekt van een bedrag van 200 euro. “Mensten staan daar niet bij stil, maar onze gegevens zijn geld waard, Facebook heeft er grote winst mee gemaakt.”