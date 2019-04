Test-Aankoop dient klacht in tegen farmabedrijf dat pillen 335 keer duurder maakte

Er is een klacht ingediend tegen het farmabedrijf dat van zijn marktpositie profiteerde om een levensnoodzakelijk medicijn 335 keer duurder te maken. Tien Belgische patiënten kwamen daardoor ernstig in de problemen. Consumentenorganisatie Test-Aankoop vraagt de Belgische Mededingingsautoriteit om een onderzoek.

Bij de Belgische Mededingingsautoriteit - de waakhond van onze interne markt - is gisteren een klacht binnengelopen tegen Leadiant Biosciences. Het Italiaanse farmabedrijf haalde de voorbije maanden het nieuws omdat het een levensnoodzakelijk geneesmiddel in enkele jaren tijd liefst 335 keer duurder gemaakt had. Begin januari getuigde een jonge CTX-patiënt nog aan Het Laatste Nieuws hoe zijn ouders vroeger voor één maand CDCA-medicatie 38 euro betaalden, maar nu plots 12.750 euro moesten ophoesten. De Italianen hadden alle concurrentie opgekocht en hun producten van de markt gehaald, waarna ze de prijs door het dak lieten gaan. Voor de tien CTX-patiënten in België is CDCA nochtans van levensbelang.

Test-Aankoop gaat nu in de tegenaanval en vraagt de Mededingingsautoriteit om in te grijpen. “Leadiant brengt de gezondheid van patiënten en de duurzaamheid van onze gezondheidszorg in gevaar”, vindt Ivo Mechels, CEO van de consumentenorganisatie. Die strijdt al jaren tegen farmabedrijven die woekerwinsten proberen te maken op de rug van zieken en de sociale zekerheid. Als het onderzoek aantoont dat Leadiant effectief z’n marktpositie misbruikt heeft, riskeert het een boete én een doorbreking van z’n monopolie. Het zou meteen de eerste keer zijn dat een farmabedrijf in ons land gestraft wordt voor een ongeoorloofde prijzenpolitiek.