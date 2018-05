Tesla knalt op oplegger: 1 zwaargewonde

Rond 2 uur vannacht is een Tesla op een geparkeerde oplegger geknald op de Roderveldenlaan in Berchem (Antwerpen). Daarbij vielen twee gewonden. Eén jongeman van 25 jaar werd licht gewond. Een tweede man (30) is zwaar gewond, maar niet in levensgevaar.

Volgens Willem Migom, woordvoerder van de lokale politie, reed de Tesla aan hoge snelheid richting Mortsel. “Wie er achter het stuur zat, weten wij niet. Kort na het ongeval kwam nog een derde man ter plaatse. Hij zou ook in de auto gezeten hebben en wordt door een slachtoffer als chauffeur aangeduid. Voor het onderzoek beschouwen wij twee mannen nu als chauffeur. Eén van hen, de dertiger, legde een positieve ademtest af. Die man had ook een rijverbod.”

Een getuige legde de politie uit dat de Tesla Model S zeer snel reed. Ter hoogte van het voetbalstadion van Berchem zou de wagen een borduur hebben geraakt en een klapband gekregen.

Foto: Archief