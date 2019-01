Teruggekeerde Syriëstrijder ontkent dat hij autopsierapporten van slachtoffers 22/03 heeft gestolen

De 27-jarige man die is opgepakt omdat hij uit het Brusselse parketgebouw een harde schijf zou gestolen hebben met de autopsierapporten van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016, is een teruggekeerde Syriëstrijder. Dat blijkt uit het zittingsblad van de Brusselse raadkamer en wordt in gerechtelijke kringen bevestigd. De man zelf ontkent de feiten en de gestolen harde schijf werd nog niet teruggevonden, zegt het parket.

Het gaat om Iliass Khayari, die in 2016 nog veroordeeld werd tot vijf jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De man beweerde dat hij in Syrië ook een man had onthoofd maar werd daarvoor niet vervolgd.

(Meer onder de video)

Op klaarlichte dag is een dief vorige donderdag het parketgebouw van Brussel binnengedrongen, dat bracht VTM NIEUWS gisteren naar buiten. De man is binnengewandeld in het kantoor van de wetsdokter, en heeft daar de autopsieverslagen gestolen van alle slachtoffers van de aanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem. Die stonden allemaal op dezelfde harde schijf.

"Het is voorbarig om te spreken over een gerichte diefstal", zegt woordvoerder van het Brussels parket, Ine Van Wymersch. Vandaag moet de verdachte voor de Raadkamer verschijnen.

Op 22 maart 2016 vielen op de luchthaven van Zaventem en in de metro ter hoogte van halte Maalbeek 32 doden: zeventien Belgen en vijftien buitenlanders. Het onderzoek naar de daders, de broers El Bakraoui, Najim Lachraaoui, Mohamed Abrini en hun netwerk, loopt nog.

