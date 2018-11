Terugbetaling oncofreezing uitgebreid naar sommige niet-kankerpatiënten

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block breidt de terugbetaling van oncofreezing, het invriezen van voortplantingsmateriaal, uit. Naast kankerpatiënten zullen twee nieuwe groepen patiënten kunnen rekenen op terugbetaling.

Het gaat met name om vrouwen met een borderline ovariumtumor en patiënten met een zeldame bloedziekte (bijvoorbeeld thalassemie of sikkelcelanemie) waarbij een stamceltransplantatie nodig is. Minister De Block rekent op zo'n 70 bijkomende patiënten op jaarbasis.

Oncofreezing is een techniek waarbij bijvoorbeeld sperma, eicellen of eierstokweefsel wordt ingevroren en bewaard om op een later moment te kunnen gebruiken. De techniek wordt toegepast bij patiënten die voor een zware behandeling staan die hun vruchtbaarheid kan aantasten. Denk bijvoorbeeld aan kankerpatiënten.

Kinderwens

Dankzij oncofreezing kunnen die patiënten na hun behandeling alsnog hun kinderwens vervullen. Maar het hele proces is wel duur. Zo kost het invriezen van sperma, testikelweefsel of eierstokweefsel 1.300 euro en oncofreezing van eicellen zelfs 3.400 euro.

Om de financiële drempel weg te nemen, wordt oncofreezing sinds 2017 volledig terugbetaald voor kankerpatiënten. Die terugbetaling breidt minister De Block nu uit naar twee groepen patiënten: vrouwen met een borderline ovariumtumor en patiënten met een hematopoëtische aandoening, bijvoorbeeld thalassemie of sikkelcelanemie, die een stamceltransplantatie noodzakelijk maakt.

"Naar schatting zullen respectievelijk 50 en 20 patiënten per jaar hier gebruik van kunnen maken", aldus De Block. In het totaal trekt minister De Block 4 miljoen euro uit voor de terugbetaling van de maatregel. De uitbreiding naar de twee nieuwe groepen patiënten valt binnen dit budget.