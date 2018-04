Terrorist raakt aan wapens in de cel

Doordat er steeds meer extremisten in de gevangenis zitten, raken criminelen daar relatief makkelijk aan een vuurwapen. Ze leggen er namelijk snel contacten met mensen uit het milieu. De politie wil wel ingrijpen, maar er is nog onvoldoende samenwerking tussen de diensten die met terrorisme en illegale wapenhandel bezig zijn. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Vuurwapens zijn een steeds belangrijker middel bij aanslagen van terroristen. Als terrorist is het echter niet gemakkelijk om zomaar een vuurwapen te kopen op de illegale markt. Zeker niet voor mensen zonder crimineel verleden. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Vlaams Vredegerecht. Terroristen die recent vuurwapens kochten, hadden dan ook bijna allemaal een criminele achtergrond en konden contacten leggen in de cel.

Het grootste gevaar van die tendens ligt bij de kleine criminelen die in ons land kort achter de tralies belanden. Ze komen in de cel in contact met mensen uit het misdaadmilieu en vinden zo gemakkelijk hun weg naar illegale wapens.

Vroeger heerste er nog een strikte hiërarchie in de gevangenis en moesten kleine criminelen genoegen nemen met de “kleinere middelen”. De stijgende import van wapens uit de Balkan zorgt nu voor een groter aanbod en dat verandert de situatie.

Tekort aan samenwerking bij politie

Bij de Belgische politie is het probleem bekend. Illegale wapenhandel en terrorisme worden echter nog te vaak als aparte feiten beschouwd. Het ontbreekt aan samenwerking tussen de verschillende diensten die daarmee bezig zijn, om het probleem op te lossen.

Foto: archief