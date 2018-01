Terreurniveau van 3 naar 2

Het terreurniveau wordt in ons land verlaagd van drie naar twee. Dat heeft het OCAD beslist, dat de analyse maakt van de terreurdreiging in ons land. Voor sommige doelwitten blijft het niveau wel op drie. Op termijn zouden er nog 200 à 300 militairen overblijven, dat heeft VTM NIEUWS vernomen uit goeie bron.

Welke locaties wel nog onder niveau drie blijven, wil de premier niet zeggen, maar VTM NIEUWS verneemt uit goeie bron dat het onder andere gaat om de Joodse Wijk in Antwerpen en om belangrijke evenementen.

Met de verlaging van het dreigingsniveau wordt ook de aanwezigheid van de militairen op straat teruggeschroefd. Hun aantal wordt "op een proportionele manier" teruggeschroefd, aldus premier Michel. Momenteel zijn er duizend militairen die de straten bewaken, maar op termijn zouden er daar nog 200 à 300 van overblijven.

"Er is minder concrete dreiging", zegt OCAD-topman Paul van Tigchelt in de studio van VTM NIEUWS. "Het kalifaat in Syrië en Irak bestaat niet meer en het virtuele kalifaat, dat mensen ertoe aanzet om hier aanslagen te plegen, heeft aan kracht verloren."

"De laatste aanslag op Europees grondgebied van een commando dat getraind is in Syrië om hier aanslagen te plegen, is geleden van 22 maart 2016, in Maalbeek en Zaventem. Daarna zien we vooral aanslagen van 'lone actors', die dus worden geïnspireerd en aangestuurd door IS."

Na de aanslagen Sinds de aanslagen in Parijs in november 2015 werd het dreigingsniveau in België verhoogd naar 3, het niveau waarbij de dreiging 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' is. Eind november 2015 gold in het Brussels gewest zelfs even niveau 4, het hoogste niveau waarbij de dreiging 'ernstig' en 'zeer nabij' is. Na de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel gold dat hoogste niveau enkele dagen voor het hele land.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) liet eind vorig jaar nog weten dat hij hoopte dat het dreigingsniveau kon zakken. "We hopen dat we in de loop van de komende maanden naar twee kunnen", klonk het toen. "Omdat dat betekent dat het veiliger wordt, maar ook vanwege de budgettaire implicaties."

