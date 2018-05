Het dreigingsniveau in ons land blijft op 2, meldt Peter Mertens van het Crisiscentrum naar aanleiding van de schietpartij in Luik. "Momenteel verandert er niets. Voorlopig wordt nog informatie ingewonnen", klinkt het. Mertens zegt dat de situatie ter plaatse momenteel onder controle is.

Bij een schietpartij in Luik zijn dinsdagochtend twee politieagenten en een persoon die in een wagen voorbijreed om het leven gekomen. Twee andere agenten raakten gewond. Ook de dader is overleden