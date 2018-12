Terreurniveau blijft op 2 in België, ook geen extra controle op kerstmarkten

Ook na de aanslag in Straatsburg blijft het dreigingsniveau in ons land op twee. “Op basis van de huidige informatie die de veiligheidsdiensten gekregen hebben, blijft het dreigingsniveau voor ons land hetzelfde”, vertelt Peter Mertens van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.

“Daarom zal er ook geen vraag gericht worden aan de organisatoren van kerstmarkten en kerstevents om hun veiligheidsmaatregelen te verscherpen. Onze diensten volgen natuurlijk de situatie op de voet op en mochten er signalen zijn dat er toch een oproep vereist is, zal die er komen."

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt nu ook dat er geen extra maatregelen worden genomen voor de kerstmarkten in ons land. In ons land zijn er geen controles van bussen en treinen of extra grenscontroles. De federale politie heeft nog geen instructies gekregen daarover naar aanleiding van Straatsburg.