Termont: "Ghelamco illegaal? Compleet onjuist"

Volgens de stad Gent is de bouw van de Ghelamco Arena volledig volgens de regels verlopen. Dat meldt Termont in een reactie op het nieuwe boek van Ignace Vandewalle. Daarin staat dat het voetbalstadion illegaal gebouwd zou zijn. "Compleet onjuist", zegt burgemeester Daniel Termont aan VTM NIEUWS.

Ignace Vandewalle onderzocht het volledige dossier van de Ghelamco Arena en stelde naar eigen zeggen verschillende overtredingen vast. De grootste overtreding is volgens hem dat de stad Gent de wet op de overheidsopdrachten had moeten toepassen om de Ghelamco Arena te bouwen. De overheid had dus een aanbesteding moeten uitschrijven waardoor alle aannemers, financierders en architecten een gelijke kans kregen om het project in de wacht te slepen, iets dat volgens Vandewalle niet gebeurde.

Maar volgens Termont is dat klinkklare onzin en werden de regels wel degelijk nageleefd. "In 2006 hebben we een Europese oproep gedaan, maar daar hebben we geen positief antwoord op gekregen. Daarom zijn we zelf op zoek gegaan naar mogelijke financierders. Dus wat de auteur zegt, is compleet onjuist." De Gentse burgemeester noemt Vandewalle daarnaast "politiek geïnspireerd, eerder dan technisch of juridisch onderbouwd".

Te nauwe banden

In het boek klaagt Vandewalle ook de te nauwe banden aan tussen het stadsbestuur en de voetbalploeg AA Gent. Volgens hem is het ongehoord dat de leden van de stad in de raad van bestuur zetelen en dat Gent aandeelhouder is van de ploeg.

Termont zegt dat een goede vertrouwensrelatie tussen de stad en de club overal in Europa “een sleutelvoorwaarde is om tot de bouw van een nieuw stadion te komen”. "Wij zijn er als enige stad in dit land in geslaagd om een nieuw voetbalstadion te bouwen. Zonder goede vertrouwensrelatie kan je dat simpelweg niet doen. Ik stel vast dat er veel mensen jaloers zijn en dat ze er een politiek spel van willen maken, maar ik kan zeggen dat alles volgens de regels is verlopen."

Bovendien betaalt AA Gent in dit geval alles terug aan de stad, die op het eind van de rit eigenaar blijft. "De club gaat zelfs twaalf miljoen extra betalen op het einde van de rit. Het is dus een zeer goede zaak voor de stad."

"Iedereen welkom"

De stad nodigt de pers volgende week vrijdag uit in de Ghelamco Arena om de documenten met eigen ogen te komen bekijken. "We willen volledige transparantie bieden. Alle bewijsstukken zullen er liggen en alle vragen mogen gesteld worden."

