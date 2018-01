Termont dient klacht in tegen Ghelamco-boek

Gents burgemeester Daniel Termont (sp.a) gaat een klacht indienen tegen Ignace Vandewalle, de auteur van het omstreden boek ‘De Illegale Ghelamco Arena’. Dat bevestigt hij aan VTM NIEUWS. In het boek wordt het Gentse stadsbestuur stevig onder vuur genomen.

“Wat ik niet aanvaard, zijn de persoonlijke beschuldigingen aan mijn adres. Ik kan tegen zeer veel als politicus, maar dat men mij onterecht beschuldigt van schriftvervalsing, aanvaard ik niet”, zegt Termont aan VTM NIEUWS.

Hij zal dan ook een klacht neerleggen. “Ik zal een klacht indienen via de strafrechtbank voor eerroof. Dat is wel het minste wat ik kan doen. Ook op de burgerlijke rechtbank zal ik klacht indienen om een schadevergoeding te verkrijgen, die ik dan zal wegschenken aan een goed doel.”

Gent onder vuur Het boek van auteur Ignace Vandewalle haalde vorige week meermaals het nieuws, vooral omdat de stad Gent daar fel in de klappen deelde. Volgens Vandewalle werd de Ghelamco Arena illegaal gebouwd omdat de stad een wet op de overheidsopdrachten niet respecteerde. Daarnaast werden in het boek ook de – volgens de auteur – te nauwe banden tussen de stad en voetbalclub AA Gent aangeklaagd.

Gents burgemeester Daniel Termont (sp.a) zei eerder al aan VTM NIEUWS dat de bouw van de Ghelamco Arena volledig volgens het boekje is verlopen. "Ik stel vast dat er veel mensen jaloers zijn en dat ze er een politiek spel van willen maken, maar ik kan zeggen dat alles volgens de regels is verlopen", zei hij daar toen over.

(Lees verder onder de video)

De Gentse burgemeester noemt Vandewalle daarnaast "politiek geïnspireerd, eerder dan technisch of juridisch onderbouwd". Vandewalle was in het verleden politiek actief bij onder meer Lijst Dedecker.

