Televisie-icoon Walter Capiau (80) overleden

De Vlaamse televisiepresentator Walter Capiau is overleden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Capiau was één van de bekendste presentatoren in de beginjaren van VTM, voordien had hij zijn strepen al verdiend bij de openbare omroep. Hij werd 80 jaar.

Walter Capiau was razend populair als presentator van Hoger Lager, Tienerklanken en Binnen en Buiten op de openbare omroep.

'Ik ga het zeggen, Walter'

Bij de start van VTM in 1989 stapte hij mee over en zette zijn succes verder met programma's als Rad van Fortuin, De Kinderacademie en Walters Verjaardagsshow. De zinnen 'Ik ga het zeggen, Walter' en 'Laat maar komen, Grietje' zitten in het collectief geheugen van de Vlaming gegrift.

In de najaren van zijn carrère werd bekend dat Capiau zich als 24-jarige schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik op enkele minderjarige jongens. Doordat de zaak verjaard was, onsnapte hij aan vervolging.

Capiau verdween wel uit de publieke aandacht. Hij overleed na een langdurige ziekte.