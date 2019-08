Telefoonnummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende interventies

Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies, is vandaag opnieuw bereikbaar. Het werd geactiveerd nadat het KMI "code geel" heeft uitgevaardigd voor onweer en rukwinden. Dat bevestigt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het is nog niet duidelijk tot wanneer precies 1722 actief zal blijven.

Code geel geldt sinds vanmorgen om 11.00 uur voor onweer voor het hele land. Voor zaterdag geldt code geel voor rukwinden van 8.00 uur 's ochtends tot middernacht.

Het nummer 1722 is bedoeld voor niet-dringende brandweerinterventies, zodat het noodnummer 112 bij noodweer niet overbelast raakt. Dat laatste nummer is bedoeld voor dringende interventies, waarbij iemand mogelijk in (levens)gevaar is.