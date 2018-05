Telefacts onthult vorm van moderne slavernij

Twee onderzoeksjournalisten van het actualiteitsmagazine Telefacts en weekblad Knack brengen in een reportage die vanavond in Telefacts te zien is, een vorm van moderne slavernij in Vlaanderen aan het licht. Bulgaarse vrouwen worden ingezet als bejaardenverzorgster maar worden door het bedrijf dat alles organiseert uitgebuit en afgedreigd.

Heel wat Vlaamse bejaarden die niet naar een rusthuis willen, doen beroep op een inwonende zorghulp. Die kunnen ze krijgen via Bulgaarse dames die rechtstreeks in Bulgarije worden gerekruteerd.

Het kost gemiddeld 2.500 euro per maand, maar daarvoor krijgen ze de klok rond hulp. De was, de plas, hulp bij het koken en hygiëne, de Bulgaarse vrouwen doen alles behalve echte verpleegkundige hulp.

Anonieme getuigenissen

Sommige verzorgsters reageren in Telefacts dat ze door de Bulgaarse organisatie worden uitgebuit en afgedreigd. Ze getuigen anoniem.

“Weet je wel wat er met jou zal gebeuren? Weet je wel dat je niks bent! Besef je wat er kan gebeuren? Misschien zie je je kind wel nooit meer terug!”, zijn de verwijten die de dames te horen krijgen.

De dames worden te weinig of niet betaald, er was gesjoemel met contracten en de vrouwen werden zelfs fysiek bedreigd. Het is een vorm van moderne slavernij.

Seriële uitbuiters

Twee jaar geleden werd de zaakvoerster van zo’n Bulgaars bedrijf in België veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf en een miljoenenboete, wegens niet in orde met de sociale- en arbeidswetgeving. Intussen zet haar zus het werk gewoon voort onder een ander bedrijfsnaam.

“Het gaat om seriële uitbuiters”, zegt Jan Knockaert, coordinator Fairwork Belgium. “Die starten zo’n bedrijf en als het misloopt, gaan ze failliet en beginnen ze onder een andere naam opnieuw.”

Undercover in Bulgarije

Telefacts en Knack gingen in Bulgarije undercover solliciteren op het adres vanhet veroordeelde zorgbedrijf. Ze ontdekken dat het heel gemakkelijk is om een diploma bejaardenverzorgster te krijgen, zonder enige vorm van opleiding.

Voor 47 euro heb je het al. Handig voor het zorgbedrijf want op haar Nederlandstalige website staat immers dat ‘alle verzorgsters beschikken over de nodige certificaten en diploma’s’.

De veroordeelde zaakvoerster heeft nog geen dag in de gevangenis gezeten. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel bejaardenverzorgsters in Vlaanderen precies aan de slag zijn voor dit bedrijf.

De hele reportage is vanavond te zien op VTM, vanaf 22u20.