Telecomoperatoren: "Volledige 2 euro gaat naar Pia"

De telecomoperatoren zullen geen 50 cent inhouden van de sms-actie voor de kleine Pia. Van elke sms van twee euro gaat er normaal gezien een halve euro naar de operatoren Proximus en Telenet, tenzij het als 'charity'-event is aangevraagd. Dat was oorspronkelijk niet gebeurd. Op sociale media regende het bakken kritiek voor de operatoren, maar die verzekeren nu dat het volledige bedrag van de sms'en naar de ouders gaat.

De ouders van de kleine Pia, amper 9 maanden oud, hebben een nationale sms-actie gestart om hun kleine meid te redden. Het enige geneesmiddel dat haar kan genezen kost 1,9 miljoen euro en is meteen het duurste ter wereld. “Stuurt één Belg op tien een sms, dan is het leven van ons dochtertje gered”, zegt mama Ellen De Meyer uit Wilrijk. En België omarmt de actie: in geen tijd stuurden al meer dan 300.000 mensen een sms.

Net omdat een sms’je sturen een veel kleinere drempel is dan een overschrijving op een rekeningnummer, is de sms-actie zo’n groot succes. Van elke sms van 2 euro gaat er normaal gezien een halve euro naar de operatoren Proximus en Telenet. Dat is niet het geval als het om een goed doel draait, maar de actie werd aanvankelijk niet als goed doel geregistreerd. Daarom werd er normaal gezien 50 eurocent per sms ingehouden. Op sociale media regende het bakken kritiek ten opzichte van de operatoren.

Zowel Proximus als Telenet hebben nu bevestigd dat het volledige bedrag wel degelijk naar de ouders gaat. Bij Proximus was dat meteen het geval, bij Telenet werd aanvankelijk wel 50 cent ingehouden, omdat de actie niet als 'charity' werd aangevraagd, maar zij gaan met terugwerkende kracht het resterende bedrag overmaken aan de ouders.

Wie het gezin wilt steunen kan ‘Pia’ sms’en naar het nummer 4666. Meerdere sms’jes sturen kan natuurlijk ook. Ook overschrijvingen op de bankrekening blijven welkom. Alle info op de website www.teampia.be.