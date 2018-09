Tekort rosse centjes: Peeters wil verplichte afronding

Er is een tekort aan munten van 1 en 2 eurocent in ons land. Dat bevestigt de FOD Financiën. De federale regering heeft beslist er geen extra meer te produceren. Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) heeft een wetsvoorstel klaar om cash betalingen verplicht te laten afronden.

We potten met zijn allen te veel muntjes van één en twee eurocent op. Ze blijven te lang in portefeuilles en in spaarpotten steken en dat leidt tot een tekort. Vooral voor handelaars is dat een ernstig probleem. In juli werd al gewaarschuwd voor een tekort, maar nu is het effectief zover

De Nationale Bank kan amper nog één en twee eurocenten verdelen omdat de Schatkist ze niet meer produceert. “Er is een tekort”, bevestigt Francis Adyns van de FOD Financiën. “De federale regering heeft beslist er geen extra meer te slaan.” De regering vindt dat we meer dan voldoende ‘rosse centjes’ hebben geproduceerd. België heeft de voorbije jaren in totaal al meer dan 1,6 miljard munten van één en twee eurocent geslagen. Het merendeel wordt niet gebruikt.

“We brainstormen over oplossingen”, klinkt het bij Financiën. Er wordt onder meer gedacht aan een nationale campagne of een grote inzamelactie via de banken. Vandaag kan u uw eurocenten enkel gratis inwisselen bij de Nationale Bank, bij uw eigen bankkantoor rekent men een kost aan. De overheid zou de banken dus moeten verplichten om hun klanten niks aan te rekenen als ze rosse centen komen wisselen en dat is voorlopig nog niet doorgenomen met de sector.

Afronden

In de coulissen van de federale regering wordt ook al een andere maatregel uitgewerkt die het tekort aan rosse centen in de toekomst zou moeten oplossen. Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) heeft al een wetsvoorstel klaar dat handelaars zou verplichten om prijzen af te ronden. Het zou vanaf dan onmogelijk worden om nog langer te werken met een prijs van bijvoorbeeld 1,99 euro.

Dat moet afgerond worden naar 2 euro. Prijzen van 1,96 euro moeten naar 1,95 euro afgerond worden. Op die manier moet een handelaar geen muntjes van één of twee eurocent meer in kas hebben om een klant te kunnen terugbetalen. Die wet is echter pas ten vroegste voor begin 2019.

“Enige oplossing is afronding van kassaticket”

De ondernemersorganisaties Unizo en NSZ en sectorfederatie Buurtsuper.be roepen de regering op snel werk te maken van die wet. In 2014 kwam er een wet die afronden van het kassaticket tot op 5 eurocent voor cash betalingen mogelijk maakte. Een jaar later werd ook het afronden bij elektronische betalingen wettelijk geregeld.

Toch stellen de ondernemersorganisaties vast dat heel wat handelaars aarzelen om het kassaticket effectief aan te passen. Ze zijn zelf wel overtuigd, maar willen mogelijke discussies daarover met klanten vermijden. Klanten vrezen ten onrechte dat een afronding in hun nadeel is, stelt NSZ.

Unizo vindt de mogelijke campagne om consumenten op te roepen om eurocentjes massaal binnen te brengen niet nuttig. Het lijkt de organisatie beter om de consument uit te leggen waarom een afronding van het kassaticket voor iedereen beter is. “Consumenten potten de muntjes op omdat ze ze niet graag uitgeven en niet graag op zak hebben, maar zo ontstaat er een tekort bij de handelaars die klanten het gepaste geld niet meer kunnen teruggeven”, klinkt het.

Ook Febelfin is geen voorstander van een grote inzamelactie van muntjes van 1 en 2 eurocent. Het kost volgens de bankenfederatie te veel geld. “De enige duurzame oplossing voor het tekort aan muntjes van 1 en 2 eurocent is afronden”, stelt topman Karel Van Eetvelt op Twitter.