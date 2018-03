Tekort begroting 1,4 miljard groter dan voorzien

Het begrotingstekort bedraagt dit jaar 4,5 miljard euro en dat is 1,4 miljard euro meer dan de regering-Michel voorzien had. Dat blijkt uit een rapport van het monitoringscomité dat de krant De Tijd kon inkijken.

Eind deze week begint de regering met de begrotingscontrole. Daarvoor moesten ze wachten op een rapport van het monitoringscomité, een groep van ambtenaren die de begroting opvolgt.

Uit het rapport dat De Tijd kon inkijken, blijkt dat de begroting is ontspoord. Het tekort van de federale overheid is opgelopen tot 4,5 miljard euro. Dat is 1,4 miljard euro meer dan de regering eind vorig jaar geraamd had bij de opmaak van de begroting. Het rapport van het monitoringscomité houdt wel geen rekening met de evolutie van de conjunctuur en eenmalige ingrepen.

Dat wil dus in principe zeggen dat de regering moet gaan besparen of nieuwe belastingen moet heffen.