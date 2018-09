Tekort aan 'rosse centjes' in ons land

Er is een tekort aan munten van 1 en 2 eurocent in ons land. Dat bevestigt de FOD Financiën. De Europese Centrale Bank verbiedt ons land om er extra te produceren, dus wordt er nagedacht over een nationale campagne om de ‘rosse centjes’ weer in omloop te krijgen.

We potten met zijn allen te veel muntjes van één en twee eurocent op. Ze blijven te lang in portefeuilles en in spaarpotten steken en dat leidt tot een tekort. Vooral voor handelaars is dat een ernstig probleem. In juli werd al gewaarschuwd voor een tekort, maar nu is het effectief zover.

De Nationale Bank kan amper nog één en twee eurocenten verdelen omdat de Schatkist ze niet meer produceert. “Er is een tekort”, bevestigt Francis Adyns van de FOD Financiën. “Maar dat is niet onze schuld. De Europese Centrale Bank verbiedt ons voorlopig om nieuwe munten te slaan.” Europa vindt dat we meer dan voldoende ‘rosse centjes’ hebben geproduceerd. België heeft de voorbije jaren in totaal al meer dan 1,6 miljard munten van één en twee eurocent geslagen. Het merendeel wordt niet gebruikt.

“We brainstormen over oplossingen”, klinkt het bij Financiën. Er wordt onder meer gedacht aan een nationale campagne of een grote inzamelactie via de banken. Vandaag kan u uw eurocenten enkel gratis inwisselen bij de Nationale Bank, bij uw eigen bankkantoor rekent men een kost aan. De federale overheid werkt ook aan een wet om handelaars te verplichten hun prijzen af te ronden. Die zou echter ten vroegste begin 2019 in voege kunnen treden.