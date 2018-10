Novarice, een belangrijke producent van speciale babypoedermelk voor kinderen met koemelkallergie of lactose -intolerantie, is uitgeput. Er zijn wel alternatieven, maar dat is zoeken. Ouders zijn bang dat andere melk hun kind krampen en spijsverteringsproblemen zal geven. De producent van Novarice wilde niet voor de camera reageren maar laat weten dat er een tekort aan grondstoffen is om de melk te produceren.