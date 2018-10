Tekort aan Belgische champignons door extreem warm weer

Er is een tekort aan Belgische champignons. Dat komt door het extreem warme weer van afgelopen zomer. Door de hoge temperaturen is de compost in heel Europa van slechte kwaliteit, en het is net die compost die de champignons doet groeien. Daardoor komen ook de prijzen onder druk te staan.

Champignonkweker Karel Desmet is niet tevreden met zijn oogst. Hij heeft twintig procent minder champignons dan anders. En dat heeft alles te maken met de hittegolf van afgelopen zomer. Daardoor is de compost, waar de champignons op groeien, van slechte kwaliteit.