Tekort aan aerosolmiddel Atrovent

Atrovent, een aerosolmiddel dat de luchtwegen moet helpen openen, is in tal van apotheken hopeloos uitgeput. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Een omstreden praktijk in de farmawereld is de oorzaak.

De oorzaak voor het tekort is te zoeken bij de Duitse fabrikant Boehringer Ingelheim. "Het product is gecontingenteerd", zegt Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB).

Stockbeperking

"Dat betekent dat er een stockbeperking is opgelegd door de fabrikant." Met andere woorden: er is geen productieprobleem of wereldwijd tekort aan Atrovent. Wel kiest de leverancier er doelbewust voor om niet meer bij te leveren deze maand.

Weinig nevenwerkingen

Producenten willen zo vermijden dat voorraden van hun geneesmiddelen worden ingeslagen om die dan in duurdere buurlanden door te verkopen. Tal van patiënten blijven dus in de kou staan deze maand. "Atrovent is het meest voorgeschreven middel omdat het weinig nevenwerkingen heeft, maar er zijn voldoende alternatieven op de markt", zegt professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB).

Anderzijds brengt het wel een rompslomp voor de patiënt met zich mee. "Als Atrovent uitverkocht blijkt, moeten patiënten terug naar de dokter voor een nieuw voorschrift, die rekent een nieuwe consultatie aan, enzovoort", zegt Zwaenepoel.