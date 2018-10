Tegen vanavond draait luchthaven weer normaal

Tegen deze avond zouden de activiteiten op de luchthaven van Zaventem weer hun normale gang moeten gaan. Het voorakkoord dat heel vroeg deze ochtend tussen de vakbonden en directie van Aviapartner werd afgesloten, werd door het personeel goedgekeurd.

Met de goedkeuring van de werknemers komt er een einde aan de spontane staking die op donderdag 25 oktober was begonnen. Enkele personeelsleden gingen deze ochtend al aan de slag, anderen hernemen het werk later vandaag. Momenteel zijn er nog 90 afgelaste en 10 uitgestelde vluchten, maar het einde van de hinder door de staking is in zicht. Alle vliegtuigen momenteel komen op de juiste plaats te staan en de achtergebleven bagage wordt weggewerkt. Later deze namiddag en zeker vanavond is het de bedoeling dat alles weer normaal zal verlopen.

Het personeel van Aviapartner legde het werk toen neer omwille van een gebrek aan respect voor hun werksituatie. De vakbonden klaagden dat er een structurele onderbezetting is en dat het materiaal dat gebruikt wordt de wensen over laat.

