Te weinig volk om moord te behandelen

Justitie beschikt over te weinig middelen om een bijna negen jaar oude moordzaak op de agenda te zetten. Dat blijkt uit een brief van de eerste voorzitter van het hof van beroep in Antwerpen aan de nabestaanden van het slachtoffer, waarover Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad berichten. "Totaal onaanvaardbaar", reageert Bert Partoens, advocaat van de dochter van de vermoorde vrouw.

De 64-jarige Josée Widdershoven uit Vucht, bij Maasmechelen, werd in december 2009 gedood. Ze werd in haar wagen aangetroffen, haar benen half buiten, haar rug over de versnellingspook en het hoofd tegen de passagierszetel. Uit het onderzoek blijkt dat de vrouw gedood is met kogels die van heel dichtbij zijn afgevuurd.

Assisen

Het parket van Limburg is van oordeel dat er voldoende bewijzen zijn om Lei B., de ex-man van de kleuterjuf, te vervolgen. In haar vordering van 17 maart vorig jaar vraagt het parket aan de raadkamer om hem voor assisen te brengen. Op 12 mei verwijst de raadkamer Lei B. echter door naar de correctionele rechtbank.

Het Limburgs parket gaat in beroep tegen die beslissing omdat zij de zaak door een hof van assisen behandeld wil zien. "En vanaf dan wordt het erg stil rond het dossier", zegt advocaat Bert Partoens. "Ik heb herhaaldelijk aangedrongen op een behandeling van de zaak, zij het nu door een hof van assisen of door een correctionele rechtbank. Op 15 februari zou dat uiteindelijk plaatsvinden, maar die datum werd dan weer ingetrokken door het secretariaat van het hof van beroep.”

Te weinig magistraten

Een week later vernamen de advocaat en de familie van het slachtoffer in een brief van de eerste voorzitter dat er te weinig magistraten zijn om het gewone werk te doen. “Laat staan om kamervoorzitters of raadsheren wekenlang vrij te stellen om assisenzaken te behandelen”, zegt Partoens. Hij hoopt dat de zaak alsnog als prioriteit wordt behandeld.

Geen reactie

VTM NIEUWS conctacteerde het kabinet van Justitieminister Koen Geens (CD&V) over deze specifieke zaak, maar momenteel kregen we nog geen reactie.