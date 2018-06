Te weinig redders? Zwembad hele zomer dicht

Het openluchtzwembad Lammekes in Grimbergen zal in juli en augustus gesloten blijven omdat de gemeente onvoldoende redders vindt om de veiligheid te garanderen. In een reactie wijst Shaireen Aftab, woordvoerder van de VDAB, erop dat haar dienst in elke provincie vooropleidingen organiseerde voor het ingangsexamen van de sector voor de opleiding tot redder. Hierdoor zullen er dit jaar wellicht een honderdtal redders bijkomen.

Grimbergen zegt in een mededeling dat het de voorbije jaren steeds moeilijker werd om voldoende redders te vinden voor het openluchtzwembad. Dit jaar bleek dat voor het eerst een onmogelijke opdracht, luidt het.

"Ook voor het overdekte Pierebad in Strombeek-Bever heeft de gemeente het al een hele tijd moeilijk om voldoende redders te vinden. Al enkele keren moest het zwembad onvoorzien sluiten omdat er te weinig redders aanwezig zijn", aldus het gemeentebestuur. Omwille van de sluiting van Lammekes zal het overdekte zwembad in juli en en augustus op weekdagen een uur langer open zijn dan normaal.

Vooropleiding

"Begin dit jaar heeft de sector van de zwembaden Vlaams minister van Werk Muyters (N-VA) gewezen op het dreigende tekort aan redders. De minister heeft VDAB daarop gevraagd om een vooropleiding te organiseren dat toelaat werkzoekenden voor te bereiden op het ingangsexamen dat de sector organiseert en dat toegang geeft tot de opleiding van 64 uren om het diploma van redder te bekomen. In totaal hebben zich hiervoor meer dan honderd kandidaten ingeschreven", aldus Shaireen Aftab.

Vorige maand stonden er bij de VDAB een driehonderdtal vacatures voor redder geregistreerd.