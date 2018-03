Te weinig oppassers voor zieke kindjes

De mutualiteiten beschikken momenteel over een tekort aan oppassers die ingeschakeld kunnen worden voor thuisopvang. Door de aanhoudende griepepidemie zijn er té veel kindjes ziek en de ziekenfondsen kunnen de vraag voor noodopvang niet bolwerken.

Ouders die met een ziek kindje zitten jonger dan twaalf jaar en zelf geen opvang kunnen voorzien, kunnen aankloppen bij de mutualiteiten. Zij zorgen dan voor thuisopvang. Die opvang is de eerste drie dagen gratis en daarna kost het 2,50 euro per dag.

Eén probleem: door de aanhoudende griepepidemie zijn er zo veel kindjes ziek, waardoor er een tekort is aan oppassers. Ter illustratie: bij de thuisoppasdienst krijgen ze tussen de 150 en 200 noodoproepen per dag. Ouders die geen opvang vinden, hebben wel recht op tien dagen familiaal verlof. Al is dat in principe niet betaald.