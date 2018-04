Te veel paaseitjes? Zo blijven ze langer goed

Pasen is ondertussen voorbij maar veel mensen hebben nog altijd heel wat paaseieren in huis. Die moeten vaak weggegooid worden omdat ze bederven. Met deze tips kan je nog lang van je chocolade smullen.

Pure chocolade is zeker een half jaar houdbaar, melkchocolade ongeveer twee maanden. Witte chocolade blijft het minst lang goed: een kleine drie weken. Toch kunnen je paaseitjes sneller bederven. Met deze tips blijven ze het langst lekker.

1. Op een donkere plek

Je bewaart je chocolade het best op een donkere plek, bijvoorbeeld in de keukenkast of in een blikken doos.

2. Niet in de koelkast

Vaak wordt chocolade in de koelkast bewaard, maar dat doe je beter niet. Je paaseitjes zullen het langst lekker blijven als je ze bewaart op (constante) kamertemperatuur.

3. Apart bewaren

Chocolade neemt snel de geur van ander voedsel over. Om te voorkomen dat je chocolade naar vis of ui ruikt, bewaar je hem dus best apart.

4. Droge omgeving

Ook vochtigheid is een boosdoener voor de smaak van je chocolade. Een ruimte waarin de vochtigheid meer dan zeventig procent bedraagt, zal ervoor zorgen dat je chocolade sneller bederft.

Als je echt te veel chocolade hebt, kan je je paaseieren ook verbrokkelen en als hagelslag op je boterham opeten. Daarnaast kan je de chocolade ook smelten om er brownies of chocolademelk mee te maken.