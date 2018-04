Te veel burn-outs? Werkgever betaalt

Bedrijven die meer langdurig zieken hebben dan het gemiddelde in de sector, moeten mee opdraaien voor de ziekte-uitkering van het personeel. Op die manier wil Groen werkgevers sensibiliseren om in preventie van burn-out te investeren Dat schrijft De Morgen. Werkgeversorganisatie Voka reageert kritisch.

Steeds meer Belgen zijn langdurig ziek. Halfweg 2017 waren bijna 400.000 loontrekkenden en zelfstandigen langer dan een jaar buiten strijd. Dat is een vijfde meer dan in 2014. De grote boosdoener blijkt stress. Vorig jaar was er in 28.000 gevallen van langdurige ziekte sprake van een burn-out.

Werkgever betaalt

Wie in Nederland langdurig ziek wordt, krijgt zijn of haar loon nog twee jaar doorbetaald door de werkgever. In ons land valt een werknemer na een maand terug op de sociale zekerheid. Groen wil daar verandering in brengen, weliswaar minder ingrijpend dan bij onze noorderburen. Een bedrijf dat twee jaar lang bovengemiddeld scoort qua langdurig zieken, zou 20 procent van de uitkering moeten betalen. Wie het goed doet, zou een korting krijgen.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) ziet praktische bezwaren. "Het is haast onmogelijk om een normaal verzuimpercentage per sector vast te leggen", zegt hij. "Dat wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de leeftijd en de gezondheid van een werknemer".

Minister Peeters verwijst ook naar het nakende wetsontwerp dat de werkgever oplegt een re-integratieplan op te stellen. Wie dat niet doet, moet een bijdrage betalen.

VOKA

Voka reageert bijzonder kritisch. "Wenst Groen de werkgevers misschien te ontraden om vrouwen, oudere personen en mensen met een medische voorgeschiedenis aan te werven?", vraagt Pieter Van Herck van VOKA zich af. "Bij deze groepen liggen de uitvalcijfers namelijk hoger."

VOKA verwacht ook dat werkgevers hun sociale bijdrage massaal zullen aanvechten. "Kwetsbaarheid is niet enkel aan je sector gelinkt, maar ook aan overbelasting in je privéleven. Het valt dan ook moeilijk te objectiveren of een burn-out de schuld is van de werkgever."