Te vaak van rijvak wisselen? Meer files!

Als je te vaak van rijbaan verandert in de file, veroorzaak je net meer vertraging. Dat blijkt uit een studie van Vias Institute, het vroege BIVV (Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid). Daardoor staan we elk jaar ongeveer een uur extra in de file.

De mensen die dagelijks naar Brussel pendelen, staan daardoor jaarlijks zelfs tien uur extra in de file. “Mensen denken dat ze sneller vooruitgaan als ze in de file voortdurend van rijstrook veranderen”, zegt Stef Willems van het VIAS aan VTM NIEUWS. “Maar dat leidt er net toe dat we met zijn allen langer in de file staan."

De wegcapaciteit vermindert namelijk als mensen een manoeuvre uitvoeren. "Daardoor neem je tijdelijk de plaats in van twee voertuigen. Bovendien moeten voertuigen ook afremmen als je van rijstrook verandert, wat extra wachttijden uitlokt.”