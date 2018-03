Taxi's betogen: hier zal hinder zijn in Brussel

Morgen betoogt de taxisector in Brussel en dat zal gepaard gaan met heel wat verkeershinder. Vanaf vijf uur ’s ochtends zullen 600 tot 1.000 taxi’s uit binnen- en buitenland verzamelen op verschillende vertrekpunten verspreid over het hele gewest. De politie raadt iedereen aan om morgen de hoofdstad te vermijden met de wagen.

“Tijdelijke belemmeringen van het verkeer zijn mogelijk op de ring rond Brussel (R0) of op de in—en uitritten, maar ook op de Keizer Karellaan, het rondpunt Schuman, het Heizel-plateau en in richting van de nationale luchthaven”, laat de politie weten. Ook het bovengronds rijdend openbaar vervoer (De Lijn, MIVB en TEC) kan hinder ondervinden van deze actie. De metro en de trein zullen normaal rijden.

De politie raadt mensen die toch naar Brussel komen aan om de sociale mediakanalen van de MIVB, TEC, De Lijn en NMBS te volgen. Zelf zal de politie via Twitter communiceren op hun account @zpz_polbru.

Op dinsdag #27maart is er vanaf 5u ’s ochtends ernstige verkeershinder te verwachten op de invalswegen naar #Brussel wegens een actie #savethetaxi van de #taxis

Betoging om 14 uur

In de namiddag is er een betoging die om half twee vertrekt aan het Noordstation. Het traject verloopt via de Kruidtuinlaan, Pachecolaan, Sint Goedelekathedraal, Congresplein en -straat, Madouplein, Jozef II straat, Belliardstraat, naar de Blijde Inkomstlaan en de korte Wetstraat nabij Schuman. Aankomst is voorzien omstreeks half vier. Ook hier vermijdt u beter deze omgeving met de wagen.

Vreedzaam betogen

Veel pendelaars zullen getroffen worden door de betoging en dan kunnen de gemoederen oplopen. De organisatoren benadrukken dat ze vreedzaam willen betogen, maar vragen ook dat ze de ernst van de situatie inzien.

"We excuseren ons nu al bij hen voor al het ongemak, maar we vragen hen ook begrip. Het probleem is groter dan de taxi's. Als we deze strijd verliezen en verslaan worden door platformen als Uber, zal het probleem zich in alle sectoren verspreiden", stelt Sam Bouchal, woordvoerder van de Belgische Taxifederatie Febet.

"Deze actie moet het moment vormen om een groot nationaal debat te voeren die in vraag stelt in welke maatschappij we morgen willen leven. Gaan we proberen om de solidariteit tussen de sterkere en de zwakkere te versterken of wordt het ieder voor zich? Je zag het al bij Deliveroo waar de koeriers verplicht werden om zelfstandige te worden. Dat willen we niet", besluit Bouchal.

