In Brugge is een ruzie tussen taxichauffeurs gisteren helemaal uit de hand gelopen. Een chauffeur heeft een collega met wie hij in de clinch lag, neergeschoten. Het slachtoffer werd geraakt in zijn nek, maar is stabiel. Op dat moment zaten toeristen in zijn wagen. De politie heeft een verdachte opgepakt. Twee andere mannen, ook taxichauffeurs, zijn nog op de loop.