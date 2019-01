Taxichauffeur minst aantrekkelijk beroep, ingenieur aantrekkelijkste

De gemiddelde Belg vindt taxichauffeur het minst aantrekkelijke beroep en ingenieur het aantrekkelijkste beroep. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Randstad. Het loon en de balans tussen werk en privé blijven de belangrijkste criteria om de aantrekkelijkheid van een beroep te bepalen.

Randstad vroeg in een online-enquête aan 3.570 mensen welke van 130 beroepen ze wel of niet aan hun kinderen of vrienden zouden aanraden.

Daarnaast gingen de onderzoekers na wat een beroep aantrekkelijk maakt: de top vijf bestaat uit loon, balans werk-privé, arbeidsomstandigheden, werkzekerheid en afwisseling.

Top vijf van de aantrekkelijkste beroepen.

1. Ingenieur

2. Apoteker

3. Arts

4. Architect

5. Software-ingenieur

Top vijf van de minst aantrekkelijke beroepen

1.Taxichauffeur

2. Callcentermedewerker

3. Portier

4. Kelner

5.Cipier

Jan Denys, arbeidsmarktspecialist bij Randstad, wijst erop dat veel "rijdende beroepen" negatief gepercipieerd worden. Naast taxichauffeur staan ook truckchauffeur, buschauffeur en heftruckbestuurder in de top tien van minst aantrekkelijk bevonden beroepen.

Bij taxichauffeur kan de komst van Uber een rol spelen. Mensen denken misschien dat taxichauffeurs hun job gaan verliezen of dat de voorwaarden minder goed worden.

Ook de komst van zelfrijdende auto's kan een rol spelen. En dan zijn er nog het fileprobleem en sociale dumping in het vrachtvervoer."

Journalist maakt grote val

Nog een opvallende daler is het beroep van journalist, op plaats 72 pas. "De media als sector is nochtans de aantrekkelijkste op farma na", zegt Denys. "Blijkbaar geldt dat niet voor journalisten. Denkt men misschien dat robots artikelen zullen schrijven? Of is het de perceptie van 'fake news' of minder goede arbeidsomstandigheden? In elk geval is de perceptie er serieus op achteruit gegaan."

Dieren verzorgen plots wel populair

Is wel aantrekkelijker geworden: dierenverzorger. Dat beroep maakt de grootste sprong in de lijst van Randstad en komt uit op plaats 31."Dieren verzorgen is nu aantrekkelijker dan bejaarden of kinderen verzorgen", stelt Denys vast. "Ik zie maar één mogelijke verklaring: de vele dierenprogramma's op televisie. De functie is immers niet plots aantrekkelijker geworden qua loon en er is ook niet veel vraag naar."