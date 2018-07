Tax-on-web opnieuw bruikbaar, deadline blijft verlengd

De online toepassing om je belastingformulier in te dienen, Tax-on-web, was deze middag onbereikbaar door een technische storing. Net vandaag is het de laatste dag waarop je elektronisch je formulier kan indienen. Daarom wordt de deadline verlengd tot zondag 15 juli, laat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) intussen weten.

Wie zijn belastingaangifte via Tax-on-web indient, had daarvoor nog tot en met middernacht de tijd. Meer dan 2,4 miljoen mensen hebben dat intussen al gedaan, meldde de FOD Financiën gisteren. Er werd verwacht dat 80.000 Belgen vandaag hun aangifte nog zouden indienen.

Groter probleem dan Tax-on-web

Maar deze namiddag lag de website meer dan drie uren plat. "De netwerkleverancier voor verschillende overheidsdiensten heeft laten weten dat er een kabelbreuk is", legde woordvoerder Francis Adyns uit. Het probleem was dus breder dan Tax-on-web alleen.

Tijdens de panne werd beslist dat de uiterste datum om je aangifte in te dienen, werd uitgesteld naar zondag 15 juli. En dat blijft zo, ook nu de website opnieuw beschikbaar is.

Vereenvoudigd

Vorig jaar vulden in totaal 3.770.000 Belgen de belastingaangifte in via Tax-on-web. Dit jaar lijken dat er dus minder te zullen worden, maar dat was verwacht, klinkt het bij de FOD Financiën: het aantal voorstellen voor vereenvoudigde aangifte is gestegen van 2,2 naar 3 miljoen. Wie akkoord gaat met dat voorstel, hoeft zijn of haar belastingaangifte niet meer zelf in te vullen.

Wie zijn of haar belastingaangifte nog op papier indient, moest dat al voor 29 juni doen. Hoeveel Belgen dat hebben gedaan, is nog niet bekend: de documenten moeten nog worden ingescand. Boekhouders krijgen nog tot 25 oktober om de aangifte voor hun klanten in te dienen.