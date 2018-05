"Tasers van politie zijn onwettig"

De procureurs-generaal hebben in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) hun "grote bezorgdheid" overgemaakt over het gebruik van tasers door de politie. "Het stroomstootwapen vereist een specifiek wettelijk kader dat vandaag niet bestaat", klinkt het in de kranten van Mediahuis.

"Het ding is dus onwettig", zeggen de vakbonden. Politievakbond ACV wil dat het proefproject met tasers in veertien politiezones onmiddellijk stopgezet wordt en dreigt met een staking. "Als een politieman morgen iemand velt met een taser, en het slachtoffer overlijdt, dan zal die agent grote problemen krijgen. De agent maakt namelijk gebruik van een illegaal wapen. Niet alleen wij vinden dat, maar ook de procureurs-generaal. En die heren zijn niet de minsten in dit land: zij beslissen tenslotte over eventuele vervolging."

De procureurs-generaal vragen een nieuwe wet zodat het wapen wel geoorloofd zal zijn, maar op het kabinet van ­Jambon zien ze dat anders. "We bedanken het College voor hun advies maar volgens ons is de huidige wet voldoende. We gaan dus niet op hun verzoek in", zegt de woordvoerder van Jambon.