Tanja Dexters vrijgelaten in onderzoek naar verdovende middelen

De politie is vanochtend binnengevallen in garage Peeters - die Kia, Land Rover en Jaguar verkoopt - op de Herenthoutseweg in Herentals. Eigenaar van die garage is Michael Peeters, de vriend van Ex-Miss België Tanja Dexters. Ook bij zijn privéwoning zou er een inval geweest zijn. Vijf personen, onder wie Tanja Dexters en haar vriend, werden opgepakt voor verhoor, maar zijn intussen weer vrijgelaten

“De lokale politie Neteland heeft vanochtend in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar verdovende middelen verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Vijf mensen zijn van hun vrijheid beroofd en worden verhoord”, liet het parket weten.

“De onderzoeksrechter leidt het onderzoek van de lokale politie Neteland. Dat resulteerde vandaag in zeven huiszoekingen in de regio. Onder meer bij filiaalhouders van Kia, Daf en Jaguar. De actie werd uitgevoerd door een veertigtal politiemensen en daarbij zijn vijf drughonden ingezet. Drie auto’s zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.”

“Op dit ogenblik kan er niet meer informatie worden gegeven”, klinkt het nog.