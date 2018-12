Tandarts die patiënten aanrandde vrij onder voorwaarden

De tandarts uit het West-Vlaamse Damme die ervan verdacht wordt patiënten te hebben aangerand, is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer zonet beslist. Een van de voorwaarden is op z'n minst opvallend te noemen: de man mag zijn praktijk verderzetten, maar mag nog enkele mannelijke patiënten ontvangen.

De 35 jarige man werd opgepakt nadat hij verschillende vrouwen in zijn praktijk zou hebben aangerand. De eerste klacht zou in 2016 zijn ingediend, later volgde nog een tiental klachten. Zo getuigde een vrouw dat de man over haar borsten en vagina zou hebben gewreven.

Hij werd vrijdag opgepakt en verhoord en verscheen vandaag voor de raadkamer. Die liet hem nu vrij onder voorwaarden.

