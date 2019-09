We praten er amper over in ons land, maar ze zijn met véél: de slachtoffers van medische fouten. Mensen als Susanne Lanssen (65), die hun lot in de handen van dokters en verpleegkundigen legden en sindsdien nooit nog dezelfden werden. Allemaal zoeken ze gerechtigheid. Vaak vergeefs. “Eén keer heeft de arts zich geëxcuseerd. Daarna was het koudweg: ‘Regel het met de verzekeringen.’”