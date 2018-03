Supporter Genk zwaargewond na aanrijding

Een voertuig heeft deze ochtend in de Pannestraat in Lanaken een voetganger aangereden. Een 24-jarige man uit Lanaken, een supporter van voetbalclub KRC Genk, raakte zwaargewond maar verkeert niet in levensgevaar. Na de klap reed het betrokken voertuig weg. De twintiger was vergezeld van zijn vader, die alles zag gebeuren.

De aanrijding met vluchtmisdrijf gebeurde deze ochtend rond 2.45 uur. Nadat de twintiger was opgeschept, viel het slachtoffer van de wagen. De vader kon de hulpdiensten verwittigen.

De 24-jarige Lanakenaar ligt op de afdeling intensieve zorgen. Het slachtoffer en zijn vader waren met een bus van een supportersclub van Genk naar de bekerfinale gaan kijken in Brussel. Nadat ze aan een horecazaak aan de Steegstraat waren uitgestapt, liepen ze te voet naar huis.

De lokale politie Lanaken-Maasmechelen probeert de dader van het vluchtmisdrijf op te sporen.