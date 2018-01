Supermarkten volgen tabaksban kruidvat niet

De supermarkten in Vlaanderen zijn niet van plan om de verkoop van sigaretten te stoppen. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS nadat bekend is geraakt dat winkelketen Kruidvat er op termijn mee stopt.

De voorbije jaren hebben Vlaamse supermarkten het naar eigen zeggen wel al moeilijker gemaakt voor de klant om nog sigaretten te kopen. Zo zijn ze bij Carrefour niet meer zomaar aan de kassa te koop, maar via een scherm en een ticketje.

Sigaretten volledig uit de rekken halen, zijn ze bij Carrefour echter niet van plan. “We geloven niet dat het gedrag van de consument dan zal veranderen”, zegt woordvoerder Baptiste Van Outryve. “De klant zal gewoon elders zijn sigaretten kopen.”

Ook bij Lidl zullen ze op korte termijn niet stoppen met de verkoop van sigaretten. “We merken dat er vraag is bij de klant om tabak aan te bieden en zolang die vraag er is, gaan wij dat niet weigeren”, klinkt het. De supermarktketen wil de klant een zo volledig mogelijk aanbod voorschotelen.

Lidl benadrukt wel dat ze niet actief communiceren over rookwaren en ze dat ze weinig zichtbaar zijn in de winkel. “We afficheren ze niet en sigaretten liggen achter een rolluik aan de kassa.”

Bij Colruyt zijn er evenmin plannen om geen rookwaren meer te verkopen, maar het assortiment wordt niet uitgebreid.

Ook Delhaize volgt de tabaksban van Kruidvat niet. "Zolang er vraag is naar sigaretten en zolang er geen regelgeving is die ze verbiedt, blijven we sigaretten verkopen", zegt woordvoerder Roel Dekelver. Ze zijn al wel uit het winkelbeeld weggehaald.

Net als bij Carrefour is het bij Delhaize omslachtiger om sigaretten te kopen. Op een schermpje kan de klant aanduiden welk merk hij wil kopen. Hij krijgt dan een bonnetje om aan de kassa te laten scannen en te betalen en pas daarna kan hij sigaretten uit een automaat halen.

Kruidvat

Vandaag raakte bekend dat winkelketen Kruidvat op termijn zal stoppen met de verkoop van rookwaren. De keten wil “zich steeds meer profileren als health-winkel, met een grotere keuze in zelfzorgmedicijnen”, zegt CEO Gerard van Breen van moederbedrijf A.S. Watson Health & Beauty Benelux in de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. “Sigaretten passen dan echt niet meer in ons concept.”

