Supermarkten stoppen samenwerking met Verbist

Zowel Delhaize en Colruyt schorten de samenwerking met Verbist op, de slachthuisgroep waar ook het vleesbedrijf Veviba deel van uitmaakt. Gisteren kwam daarvan het nieuws naar buiten dat er bij dat specifieke vleesbedrijf in Bastenaken ernstige inbreuken werden vastgesteld. Colruyt overweegt juridische stappen, net zoals Carrefour.

Gisteren besloten Delhaize en Colruyt al vlees uit de rekken te halen dat afkomstig is van Verbist. De reden? De vergunning van een van hun bedrijven, Veviba in Bastenaken, was ingetrokken omdat er verschillende inbreuken werden vastgesteld. Zo werd er gesjoemeld met de etiketten én kwam er ook vlees bestemd voor dierenvoeding terecht in gehaktbereidingen, die verkocht worden in de winkels.

Vandaag laat Delhaize weten dat ze de samenwerking stopzet met de hele slachthuisgroep. Er wordt zo een einde gemaakt aan de samenwerking met Veviba in Bastogne, het slachthuis Adriaens in Zottegem en Lanciers in Rochefort. De samenwerking met het slachthuis in Izegem, dat ook deel uitmaakt van Verbist, was al stopgezet na een eerder schandaal.

“Deze vaststellingen hebben geleid tot een volledige en onherstelbare vertrouwensbreuk tussen Delhaize en Veviba”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. Intussen maakt de supermarktketen afspraken met alternatieve leveranciers om de aanvoer van rundvlees in de winkels zo goed als mogelijk te verzekeren.

Bij Colruyt

Ook Colruyt laat weten dat ze de samenwerking opschorten met de hele groep en dat ze geen nieuwe bestellingen meer plaatsen bij de verschillende slachthuizen. Colruyt wil juridische stappen nemen omwille van de reputatieschade die is toegebracht.

De supermarktketen verzekert zijn klanten ervan dat er vandaag geen enkel product meer in de rekken ligt dat afkomstig is van Veviba in Bastogne. "Wij lieten gisteren al alle producten uit de rekken van de betrokken Colruyt-, OKay- en Bio-Planet-winkels halen. De rundsbereidingen die vandaag in onze rekken liggen, zijn afkomstig van andere leveranciers en vormen geen enkel risico voor de gezondheid”, aldus Colruyt.

Bij Carrefour

Carrefour werkt niet samen met Veviba in Bastenaken – waar de overtredingen werden vastgesteld – maar wel met het slachthuis Adriaens in Velzeke, bij Zottegem. Dat slachthuis werd enkele jaren geleden overgenomen door Veviba.

De woordvoerder van de supermarktketen laat nu weten dat ze de samenwerking met Adriaens tijdelijk opschorten omdat er een onderzoek loopt. Het slachthuis zelf zegt dat ze "niet betrokken" zijn. Adriaens kreeg al extra controle van het FAVV, waaruit volgens hen blijkt "dat alle procedures perfect worden toegepast".

