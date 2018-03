Succesvolle start uitbreiding flexi-jobs

Sinds 1 januari is het aantal flexi-jobbers verder gegroeid tot 30.528. Vooral gepensioneerden lopen warm voor de flexi-jobs nu ook zij er een beroep op kunnen doen sinds januari. Zo’n 1.515 flexi-jobbers vonden hun weg naar een winkel, bakker of slager.

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) maakte de cijfers vandaag bekend. “Iedereen is het erover eens dat werken moet lonen. Dankzij de uitbreiding van de flexi-jobs zorgen we ervoor dat mensen een extraatje kunnen verdienen zonder extra geld af te geven aan de staat. Het systeem is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Ik ben dan ook tevreden dat de uitbreiding van de flexi-jobs een vliegende start kent.”

Twee jaar

Het voordelig stelsel van de flexi-job bestaat intussen ruim twee jaar en werd omwille van zijn succes in de horeca uitgebreid. Ten eerste kunnen ook gepensioneerden sinds 1 januari 2018 via een flexi-job aan de slag en een centje bijverdienen.

Niet enkel in horeca

Ten tweede kunnen flexi-jobbers voortaan ook aan de slag bij bakkers, slagers, winkels en kappers. Sinds 1 januari zijn er maar liefst 1.515 mensen aan de slag via een flexi-job bij bakkers, slagers of winkels. Ook klussen er bijna 2.000 (1.944) gepensioneerden bij via een flexi-job. In totaal zijn er vandaag 30.528 mensen aan de slag via een flexi-job, een stijging tegenover vorig jaar (28.411 flexi-jobbers aan de slag).

Win-win

“We zien dat de flexi-jobs in de horeca ideaal zijn om tijdens piekmomenten of drukke periodes in te springen", aldus Philippe De Backer. "Maar ook bakkers, slagers en winkels kennen piekmomenten. Met de uitbreiding bieden we ook deze groep zelfstandige handelaars een steuntje in de rug: het geeft hen de mogelijkheid vlot en betaalbaar extra krachten in te zetten op drukke momenten. De uitbreiding geeft bovendien weer meer mensen de kans om een extra inkomen op een flexibele manier te verwerven. Win-win dus", klinkt het.

