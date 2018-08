Succesvolle 49ste editie Dodentocht

In Bornem is vanavond een streep getrokken onder de 49ste Dodentocht. Exact 8.178 deelnemers haalden de eindmeet, 1.685 moesten gedurende de tocht opgeven. De organisatie spreekt over een geslaagde editie.

De regen zaterdagnacht had gezorgd voor heel wat vroege opgevers, maar al bij al viel het totale aantal opgevers goed mee. "We hebben procentueel minder opgevers dan andere jaren", zegt Thomas D'Hondt van de organisatie. "Bijna 70 procent van de starters haalde ook de finish." Een mogelijke verklaring daarvoor kan liggen in het beperken van het aantal deelnemers, waardoor vooral vaste deelnemers zich hadden ingeschreven.

Van de 13.000 ingeschrevenen kwamen er uiteindelijk 11.752 aan de start. Het Rode Kruis zegt dat het 1.600 deelnemers heeft verzorgd. Het gaat vooral om verzorging van blaren en massages tegen spierpijn.