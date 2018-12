Stuk beton viaduct E17 valt door dak bus De Lijn

Vanmorgen is opnieuw een brokstuk van het E17-viaduct in Gentbrugge gevallen. Deze keer viel het dwars door het dakraam van een geparkeerde bus. “Het is levensgevaarlijk geworden om nog langer onder dat viaduct te wandelen of te fietsen”, zegt parlementslid Joris Vandebroucke.

De beelden werden deze ochtend gemaakt. Heel wat bussen van De Lijn worden elke nacht onder het viaduct gestald. De voorbije maanden waren er tal van meldingen van brokstukken die naar beneden vielen. Daarom liet het Agentschap Wegen en Verkeer de brug ‘aftikken’. Er werden zelfs netten opgehangen op de plaatsen met het grootste risico. Maar er blijven maar stukken vallen van het vijftig jaar oude bouwwerk.

“Zo’n dakraam is stevig materiaal dus het moet om een aanzienlijk stuk beton geweest zijn”, zegt Vandenbroucke die de foto’s verspreidde via sociale media. De bus was niet in gebruik toen het gebeurde maar de chauffeur was wal aanwezig in de bus toen het brokstuk viel. Er vielen geen gewonden.