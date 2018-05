Studio 100 eist excuses Greenpeace

Studio 100 reageert voor het eerst op de actie van Greenpeace waarbij kinderfiguur Maya De Bij al rokend wordt afgebeeld. Hans Bourlon meldt dat er morgen zal bekeken worden of er acties ondernomen worden. "Want deze actie is schadelijk voor onze figuur", klinkt het.

Wat die acties zullen zijn en of Studio 100 een eventuele schadeclaim eist, is nog niet duidelijk. "Wij gaan ons daarover beraden, omdat dit schadelijk is voor onze figuur." Bourlon meldt dat er al reacties kwamen van mensen die het niet kunnen vinden dat Maya rookt. "Er komt inderdaad een waarschuwing achteraan in het filmpje, maar onze doelgroep, kindjes, die lezen niet of kunnen niet lezen", klinkt het.

Ook vermeldt Bourlon dat excuses van Greenpeace op zijn plaats zouden zijn én dat ze invloed kunnen hebben op de beslissing die morgen genomen wordt. Bourlon vraagt ook aan Greenpeace om te stoppen met beelden van Maya te verspreiden die sigaretten rookt én om de huidige beelden offline te halen.

Maya aan de sigaretten

Greenpeace lanceerde eerder vandaag een grootschalige campagne aan het adres van Studio 100, dat licentiehouder is van Maya De Bij. Het bedrijf verkoopt allerlei producten met de beeltenis van het populaire kinderfiguurtje, maar sommige van die producten, zoals de charcuterie die het bijtje aanprijst, zijn schadelijk voor de gezondheid. In een opvallende video promoot Maya dit keer valse sigaretten.

Agressieve aanval

Bourlon spreekt over een "agressieve aanval van Greenpeace" die een vergelijking maakt met roken (waarvan we absoluut weten dat dat schadelijk en verslavend is) en vlees. "Of vlees verslavend is, daar heb ik mijn twijfels bij. Dus wij vinden de vergelijking buiten proportie." Bourlon voegt nog toe dat er onderhandelingen bezig zijn om ook vegetarische alternatieven op de markt te brengen.

Vlaams bedrijf geviseerd

Studio 100 is al even in onderhandeling met Greenpeace over de manier waarop Studio100 haar figuren promoot. "We doen dat met fruit, groenten, water, koekjes, (suikervrije) ijsjes, vlees- en kipproducten. Dat gebeurt met licentienemers die aan alle regels voldoen en het is aan de mensen om te kiezen welke producten ze kopen", aldus Bourlon. "Ik betreur dan ook dat Greenpeace een Vlaams bedrijf voor dit soort actie viseert."