Studio 100 dagvaardt Greenpeace na rokende Maya De Bij

Studio 100 dagvaardt Greenpeace voor een procedure in kortgeding na de campagne van een rokende Maya De Bij. Het televisiebedrijf oordeelt dat het imagoschade heeft geleden en wil verdere schade voorkomen.

Greenpeace viel met de campagne van een rokende Maya "ongezonde kindercharcuterie" aan. En dat schoot bij Studio 100 in het verkeerde keelgat. "Na de lancering van de campagne heeft Studio 100 meermaals aan Greenpeace gevraagd om excuses aan te bieden en alle (bewegende) beelden van een tot roken aanzettende Maya de Bij te verwijderen. Greenpeace is daar niet op ingegaan", schrijft Studio 100.

Studio 100 sloeg er wel in om onder meer Youtube en Vimeo de video te laten verwijderen, maar volgens het bedrijf was dat te laat, en werden de beelden al te wijd verspreid.

Ondanks de dagvaarding zegt Studio 100 wel nog steeds bereid te zijn om met Greenpeace in dialoog te gaan.

"Laten ons niet intimideren"

Greenpeace is niet onder de indruk van de dagvaarding. Dat laat advocaat Johan Verstraeten weten. "We laten ons niet intimideren. We staan recht in onze schoenen, en zullen aan de rechtbank uitleggen waarom we de video hebben gemaakt. Ook zullen we onze excuses niet aanbieden", klinkt het.

