Studentenleiders hebben voorsprong bij solliciteren

Wie is afgestudeerd met onderscheiding of zelfs grote onderscheiding, heeft meer kans om bij een sollicitatie uitgenodigd te worden voor een jobgesprek. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent en de KU Leuven. Ook een verleden in de studentenraad heeft een positief effect bij het solliciteren.

In het onderzoek werden 2.800 ficitieve sollicitaties naar echte Vlaamse vacatures met elkaar vergeleken. Wat bleek? Een graad (‘onderscheiding’ of ‘grote onderscheiding’) vermelden op het cv verhoogde de kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek met acht procent. Mensen met een verleden in de studentenraad of in een studentenvereniging, werden zelfs dertien procent vaker uitgenodigd. Toch zijn factoren als etniciteit, leeftijd en ouderschap nog bepalender voor verdere sollicitatiegesprekken.

Vrouwen en masteropleidingen bevoordeeld

Verder hebben ook mensen die hoog scoren in hun masteropleiding meer kans om een job binnen te halen. Op vlak van geslacht worden vrouwen met goede punten bovendien vaker uitgenodigd op gesprek dan mannen.

Verklaring

Omdat werkgevers bij het screenen van cv’s over een beperkte tijd beschikken, zien ze een mooie afstudeergraad of hoog engagement als een signaal van gunstige kwaliteiten. Mensen met hoge punten worden vaker gezien als slimmer, gemotiveerder en makkelijker om op te leiden.