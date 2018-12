Studentenclub Reuzegom weigerde charter doop te ondertekenen

Volgens de politie van Leuven heeft zij, noch de universiteit ook maar iets te zeggen aan studentenclub Reuzengom. Eergisteren was een studentendoop van die club helemaal uit de hand gelopen. Drie studenten moesten naar het ziekenhuis, een van hen raakte in een coma en verkeert nog steeds in een kritieke toestand.

Het was in een bos in Vorselaar dat de doop van studentenclub Reuzengom helemaal uit de hand liep. De studenten moesten extreme proeven doen. Zo moesten ze onder meer een grote hoeveelheid vissaus drinken en raakten ze onderkoeld.

Charter

Net om dit soort toestanden te vermijden werkten de politie en de KULeuven een charter uit, om de dopen veilig te laten verlopen. Maar Reuzegom tekende dat charter niet.

Exclusief en elitair

Reuzegom is een studentenclub die Antwerpse studenten in Leuven verenigt. Dat is iets anders studentenkringen, die zijn verbonden aan een faculteit, en hebben wel allemaal dat charter ondertekend. Reuzegom wil zich onderscheiden door exclusief en elitair te zijn, maar overschrijdt grenzen.

Aangeslagen

De student die in coma raakte, ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. "Iedereen is aangeslagen", zegt de burgemeester van Edegem Koen Metsu.