Studentenacties tegen hervorming academiejaar

De studenten van de KU Leuven starten deze ochtend met een "verzetscampagne" tegen het feit "dat medebestuur en inspraak" onder rector Luc Sels volgens hen "een holle doos" zijn. Vooral het gebrek aan inspraak over de herindeling van het academiejaar zit de studenten dwars. Op initiatief van de Studentenraad KU Leuven verzamelen ze aan de Universiteitshallen in de Naamsestraat voor een actie "waarvan de symboliek niet mis te verstaan zal zijn".

"De mening van de studenten werd maanden geleden gevraagd, maar het lijkt alsof daar geen rekening mee werd gehouden in het beleidsplan. We zijn dan ook niet te spreken over de werkwijze van Sels en zijn communicatie over dit dossier. Na dit langdurig intern en sereen te hebben aangekaart, hebben we dan ook beslist om tot actie over te gaan", aldus Alex Vanmeulder, studentenvertegenwoordiger in de Academische Raad.

Volgens de Leuvense studenten is deze aanpak van de nieuwe rector strijdig met zijn verkiezingsbeloften waarin hij de studenten een zitje beloofde in het GeBu, het hoogste overlegorgaan van de KU Leuven.

Herindeling academiejaar

In zijn beleidsplan dat Sels onlangs bekendmaakte, wordt onder meer een nieuwe herindeling van het academiejaar in het vooruitzicht gesteld.

Het eerste semester bestaat uit dertien weken les, gevolgd door drie weken examens en een vakantie van drie of vier weken rond de kersttijd. Het tweede semester bestaat opnieuw uit dertien weken les, onderbroken door een week paasvakantie en gevolgd door drie weken examens. Daarna volgen zeven weken waarin herkansing mogelijk is en een zomerreces van zeven weken.

De huidige examens in juni worden opgeschoven naar mei en de tweede zit vindt plaats in juni in plaats van augustus. Het is vooral de snelle opvolging van de eerste en de tweede zit, die de studenten dwars zit.